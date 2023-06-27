В Иркутской области наградят 52 преподавателей в сфере культуры

В Иркутской области наградят 52 преподавателя в сфере культуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ежегодно в Иркутской области особыми премиями за достижения в сфере искусства награждается не только талантливая молодежь, но и те, кто стоит за их успехами, то есть преподаватели. Педагоги музыкальных и художественных школ, профессиональных учебных учреждений культуры. Те, кто вкладывает в юные дарования мастерство и знания.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о присуждении премии 52 педагогам, чьи воспитанники в этом году стали губернаторскими стипендиатами. Некоторые из отмеченных могут гордиться сразу несколькими учениками, получившими стипендию губернатора, так же как и несколько учреждений культуры будут поздравлять с наградой сразу двух, трех и даже пятерых своих преподавателей. Все они получат по 25 тысяч рублей.

– Премию получают профессионалы своего дела, которые не жалеют сил и времени, чтобы передать свои знания и опыт ученикам. Они не только владеют искусством, но и могут увлечь им детей и подростков, раскрыть их таланты. Многие являются заслуженными работниками культуры России, удостоены самых высоких наград. Их воспитанники прославляют Иркутскую область на российских и международных фестивалях и конкурсах. Мы рады тому, что образование в сфере культуры находится в руках таких специалистов, – отметил Игорь Кобзев.