Иркутский базовый медколледж начнет готовить специалистов на базе девяти классов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящем учебном году в Иркутском базовом медицинском колледже впервые открывают набор по специальностям «Лечебное дело» и «Фармация» для выпускников 9 классов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В планах принять 75 девятиклассников, - заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Он также сообщил, что каждый год десять медицинских колледжей региона подготавливают около тысячи выпускников.

Ранее сообщалось, что ученые ИГУ стали лауреатами конкурса в сфере науки и техники. Теперь они получат премию в размере 150 000 рублей на научный коллектив.