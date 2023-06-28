Второй пострадавший в ДТП с автобусом пешеход скончался в больнице Усть-Кута

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Куте скончался 37-летний пострадавший в смертельном ДТП с автобусом. Об этом рассказали в МВД по Иркутской области.

Напомним, трагедия произошла накануне, 27 июня, на федеральной автодороге «Вилюй». Мужчина за рулем «ПАЗ» наехал на трех пешеходов, переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии 44-летний мужчина умер на месте ДТП, еще один получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в больницу, где скончался. Третий пострадавший к врачам обращаться не стал.

По предварительной информации, у автобуса, за рулем которого был 27-летний водитель, отказали тормоза. Точную причину трагедии установит экспертиза, добавили в МВД.

Расследование смертельной аварии находится на контроле областной прокуратуры.

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