Момент смертельного ДТП попал на видео: автобус сбил трех человек на пешеходном переходе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, около 19:30 28-летний мужчина на "ПАЗ" ехал по федеральной автодороге «Вилюй» в городе Усть-Куте. Он наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, - говорят в МВД.

Как итог, один из пешеходов - 44-летний мужчина - скончался на месте ДТП. Также помощь медиков понадобилась 37-летнему пешеходу, третий мужчина решил к врачам не обращаться.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, автобус принадлежит юрлицу, перевозит работников предприятия. Находились ли в салоне сотрудники компании - устанавливается.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки.