Отказ тормозов мог стать причиной смертельного ДТП с участием автобуса в Усть-Куте

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Названа возможная причина смертельной аварии в Усть-Куте с участием автобуса. Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, отказ тормозов у ПАЗа мог спровоцировать трагедию.

Напомним, накануне, 27 июня, 27-летний водитель автобуса наехал на троих мужчин, двое из которых погибли. Третий пострадавший от помощи медиков отказался. Первой жертвой ДТП стал 40-летний мужчина, который погиб до прибытия скорой, второй пострадавший умер на больничной койке от полученных травм.

По факту смертельной аварии начато разбирательство. Расследование находится на контроле прокуратуры области.

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