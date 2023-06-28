В Иркутской области осудили мужчину за управление авто в пьяном виде Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области осудили мужчину за управление авто в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Автомобиль «Нисан Эксперт» у осужденного конфисковали в доход государства, - говорят в полиции.

В январе сотрудники ДПС на одной из улиц Усть-Илимска остановили авто. За рулем был мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. От процедуры медосвидетельствования он отказался.

По решению суда, мужчину признали виновным.

Ранее сообщалось, что в Братске 16-летний подросток и его 15-летняя подруга попали в ДТП на мотоцикле. Юноша врезался в «Ниву», сообщили в областной прокуратуре. Авария случилась в жилом районе Падун.