В Иркутской области от имущественного налога освободят медучреждения

Ряд медицинских учреждений в Иркутской области освободят от уплаты налога на имущество Фото: Ксения Высотина

В Иркутской области от уплаты имущественного налога освободят некоторые организации. Речь идет о медучреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного собрания области.

Так, льгота будет предоставлена тем медорганизациям, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающихся за счет средств фонда обязательного медицинского страхования или областного бюджета. Доля финансирования должна быть не менее 70%.

В свою очередь, учреждения должны потратить не менее 60% от суммы начисленного налога на закупку техоборудования и его обслуживание, мебели ремонт и улучшение зон регистрации.

Также парламентарии одобрили проект закона об освобождении муниципальных учреждений образования и культуры от налога на имущество. Для остальных организаций сумма налога уменьшена до ставки в 0,1%.

Нововведения вступят в силу в 2024 году.

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