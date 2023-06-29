В Казачинско-Ленском районе восстановлен проезд по размытой трассе Усть-Кут – Уоян

Специалисты дорожной службы засыпали поврежденный участок скальным грунтом

Проезд по трассе Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе восстановлен. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. Ранее стало известно, что проливные дожди размыли участок дороги.

- Повреждённый участок засыпали скальным грунтом. Работало 2 экскаватора, 6 самосвалов, - рассказали в кабмине.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что восстановление поврежденного участка трассы важно для автосообщения между двумя регионом - Бурятией и Иркутской областью.

Напомним, в Казачинско-Ленском районе дожди идут уже вторые сутки, из-за ливней река Керенга вышла из берегов и затопила 47 участков в Улькане и шесть - в Казачинском. В районе введен режим ЧС.

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