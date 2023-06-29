В Иркутской области среднедушевые доходы населения выросли на 14% Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области среднедушевые доходы населения в 1 квартале 2023 года возросли на 14%, если сравнивать с таким же периодом прошлого. Показатель составил 33,3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Сейчас в регионе идет работа по выполнению программы снижения доли населения, которое имеет доход ниже прожиточного минимума. Целевой показатель программы в 2022 году был перевыполнен, - говорят в правительстве.

Согласно посланию главы региона Игоря Кобзева, в этом году цель – обеспечить дальнейшее снижение показателя уровня до 14,5%.

Ранее сообщалось, что дети участников военной спецоперации на Украине будут получать бесплатное питание. Льгота коснется учащихся техникумов и колледжей. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев