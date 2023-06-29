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НовостиОбщество29 июня 2023 8:30

Житель Улан-Удэ перевел мошенникам 3,5 миллиона, которые копил почти 20 лет

Мужчина хотел заработать на инвестировании
Елена СИНИЦА
Житель Улан-Удэ перевел мошенникам 3,5 миллиона, которые копил почти 20 лет

Житель Улан-Удэ перевел мошенникам 3,5 миллиона, которые копил почти 20 лет

Фото: Даниил ОПАРИН

В Улан-Удэ местный житель перевел интернет-преступникам более 3,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестировании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Бурятии.

-Эту сумму он копил практически 20 лет, - рассказали в ведомстве.

В МВД напомнили, что игры на фондовой бирже - рискованный вид финансовых операций. Перед тем как это делать, нужно посетить консультации финансовых специалистов, прочесть специальную литературу, говорят в ведомстве.

Кроме этого, важно проверить наличие лицензии у финансовой организации на указанную деятельность на сайте Центробанка.

Ранее сообщалось, что двум жителям Братского района Иркутской области вынесен приговор за покушение на незаконных сбыт почти 1,8 кг наркотических средств.