В Черемхово вечером 28 июня произошел серьезный прорыв на водоводе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Черемхово Иркутской области вечером 28 июня произошла нештатная коммунальная ситуация - замечен серьезный прорыв на водоводе. Об этом сообщил мэр города Вадим Семенов в своем телеграм-канале.

-В результате без холодной воды остались район 1-ой Шахты, п.Индустриальный, п.Каменный карьер. К устранению аварии с самого утра приступили специалисты ООО «Черемховский водоканал», - написал он.

С его слов, аварию планируют устранить за сутки, специалисты постараются выполнить работы как можно быстрее. Глава города также принес жителям извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ местный житель перевел интернет-преступникам более 3,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестировании.