Три человека пострадали в ДТП на Трилиссера в Иркутске 28 июня

Несколько машин сразу столкнулись в центре Иркутска вечером 28 июня. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько машин сразу столкнулись в центре Иркутска вечером 28 июня. На пересечении улиц Байкальская и Трилиссера столкнулись «Ауди», «Ниссан АД» и «Ниссан Теана». К сожалению, не обошлось без пострадавших. За медицинской помощью обратилась 18-летняя пассажирка, которая находилась в «Ауди». Также были осмотрены 63-летний пассажир и 54-летний водитель из «Ниссан АД».

- С данного ДТП обратились три человека за медпомощью. Виновность будет установлена, когда пострадавшие закончат лечение. Степень тяжести установит судебно-медицинская экспертиза. Она пройдет, когда пострадавшие окончат лечение. Причину аварии, пока установить невозможно. Кстати, все на момент аварии были трезвые, - говорят КП-Иркутск сотрудники госавтоинспекции по Иркутской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии с тремя автомобилями, произошедшей в Иркутске.