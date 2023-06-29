Роспотребнадзор Забайкалья заявил об опасности покупки половинки арбуза Фото: Андрей АБРАМОВ

Любимое многими летнее лакомство - арбузы. Вот только оно может быть и опасно... По крайней мере в том случае, если вы решите купить "половинку" арбуза. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Мы проводим лабораторные исследования. Выяснилось, что те арбузы, которые реализовывались частями - нарезанные - не соответствуют по микробиологическим показателям, - говорит главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Наталья Соколова.

Разрезанные фрукты и овощи покупать не стоит, так как это чревато кишечной инфекцией.

В то же время проба целого арбуза полностью соответствует всем гигиеническим нормам». В ведомстве также рассказали, что ранние июньские арбузы не опасны.