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НовостиОбщество29 июня 2023 15:01

Роспотребнадзор Забайкалья заявил об опасности покупки половинки арбуза

Можно заполучить кишечную инфекцию
Елена СИНИЦА
Роспотребнадзор Забайкалья заявил об опасности покупки половинки арбуза

Роспотребнадзор Забайкалья заявил об опасности покупки половинки арбуза

Фото: Андрей АБРАМОВ

Любимое многими летнее лакомство - арбузы. Вот только оно может быть и опасно... По крайней мере в том случае, если вы решите купить "половинку" арбуза. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Мы проводим лабораторные исследования. Выяснилось, что те арбузы, которые реализовывались частями - нарезанные - не соответствуют по микробиологическим показателям, - говорит главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Наталья Соколова.

Разрезанные фрукты и овощи покупать не стоит, так как это чревато кишечной инфекцией.

В то же время проба целого арбуза полностью соответствует всем гигиеническим нормам». В ведомстве также рассказали, что ранние июньские арбузы не опасны.