В Иркутске без вести пропал 30-летний Владислав Мельников

Фото: «Лиза Алерт» Иркутской области

В Иркутске почти неделю назад без вести пропал 30-летний Владислав Мельников. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях. В ориентировке на молодого человека говорится, что он ушел из дома 24 июня и не вернулся.

В пресс-службе МВД Иркутской области подтвердили исчезновение молодого человека и добавили, что в последний раз Владислава видели около 12 часов ночи на улице Сергеева, 5/8. Оттуда иркутянин отправился к своему знакомому, но по пути пропал. На связь с близкими мужчина выходить перестал.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые.

Пропавший был одет в серую футболку с коротким рукавом и трико чёрного цвета. На ногах черные кроссовки.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Владислава Мельникова, сообщить об этом по телефонам: 8(3952)30-87-08, 8(3952)21-39-76 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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