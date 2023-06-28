В Иркутске по пути на работу пропал 41-летний Эдуард Клепиков

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Иркутске начались поиски 41-летнего Эдуарда Клепикова. Мужчина пропал еще в начале июня. Подробности его исчезновения рассказали в пресс-службе МВД по области.

По словам правоохранителей, с заявлением в полицию обратилась жена пропавшего. Она сообщила, что супруг ушел на работу 11 июня, но домой так и не вернулся, а на связь с близкими мужчина не выходит.

Ранее волонтеры "Лиза Алерт" сообщала, что в последний раз Эдуарда Клепикова видели в СНТ "Подснежник-2".

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая.

Был одет в ветровку болотного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки.

Особые приметы: на левом плече имеется татуировка в виде узора, послеоперационный шрам на левой ноге. Гражданам, что-либо знающим о местонахождении Клепикова Эдуарда Андреевича, просьба обращаться по телефонам: 8(3952) 21-68-05, 41-11-64, (102- с любого сотового оператора связи).

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