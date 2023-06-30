Завершились поиски без вести пропавшего в Иркутске глухонемого парня

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Иркутской области

В Иркутске завершены поиски пропавшего 21-летнего местного жителя, ушедшего из дома 27 июня. Об исчезновении молодого человека сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области. Отмечалось, что пропавший не слышит и не говорит.

О пропаже своего сына полицейским рассказала мама молодого человека. По ее словам, он уже не раз уходил из дома, никого не предупредив.

В течение трех дней иркутянина искали волонтеры и сотрудники полиции. Сегодня, 30 июня, стало известно, что молодой человек найден живым. Эту информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в региональном Главке МВД.Как рассказали в ведомстве, пропавшего удалось найти благодаря наводкам местных жителей, которые встречали его на улицах города.

- Полиция благодарит волонтеров и всех, кто откликнулся на призыв о помощи в розыске парня. В том числе благодаря неравнодушным гражданам, рассказавшим где и в какое время видели молодого человека, разыскиваемый был найден, - сказали в МВД.

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