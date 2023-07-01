Склад с майнинговым оборудованием сгорел в Иркутске из-за перегрузки сети Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 30 июня на улице Освобождения в Иркутске произошел крупный пожар. Горел склад. Когда спасатели прибыли по адресу, кровлю помещения полностью охватило пламя. В любой момент огонь мог перейти на соседние постройки. Внутри были обнаружены пять газовых баллонов, которые экстренно вынесли на улицу. На стеллажах располагалось большое количество «асиков» для добычи криптовалюты, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Из-за работы вентиляции, предназначенной для охлаждения майнингового оборудования, произошло быстрое распространение пламени по всей площади кровли здания. А горящая проводка создавала такое плотное задымление, что эвакуация газовых баллонов производилась почти ползком», - пояснил начальник караула пожарно-спасательной части №3 Дмитрий Болонев.

Меньше чем за час три пожарных расчета ликвидировали открытый огонь. В целом было повреждено 160 квадратных метров крыши. По результатам работы дознавателей МЧС был сделан вывод, что ко случившемуся, скорее всего, привела перегрузка электросети.