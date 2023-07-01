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НовостиОбщество1 июля 2023 7:57

7 лет назад при тушении лесных пожаров в Качугском районе разбился самолет ИЛ-76

Погибли 10 спасателей МЧС
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
7 лет назад при тушении лесных пожаров в Качугском районе разбился самолет ИЛ-76

7 лет назад при тушении лесных пожаров в Качугском районе разбился самолет ИЛ-76

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 1 июля 2016 года экипаж самолета МЧС ИЛ-76, который работал на тушении лесных пожаров в Качугском районе, перестал выходить на связь. Начались поиски. Обломки воздушного судна обнаружили спустя два дня. Целым остался лишь хвост. Шансов выжить не было ни у кого - все члены экипажа во главе с пилотом Леонидом Филиным погибли. На той самой сопке до сих пор установлен памятный крест.

- Сегодня в городе Иркутске и в Качугском районе проходят мероприятия, посвященные памяти экипажа транспортного самолёта Ил-76 МЧС России, погибшего при исполнении служебного долга, - пишут в соцсетях ГУ МЧС России по Иркутской области.

Известно, что благодаря погибшим спасателям в 2016 году только в Приангарье были ликвидированы семь очагов крупных лесных пожаров, защищены 30 сел и деревень, где проживают более 50 тысяч человек.