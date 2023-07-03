Три школы Усть-Илимска капитально отремонтируют в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году три школы Усть-Илимска будут капитально отремонтированы. Об этом рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Речь идет о школах №2, №5 и №7.

Так, во второй школе обновят инженерные сети, в пятой — заменят окна и двери, отремонтируют и центральную входную группу. В школе №7 планируется ремонт кровли.

Игорь Кобзев также рассказал, что обновления ждут и 11-ую школу. Образовательное учреждение ранее получило новую спортплощадку стоимостью 14,5 млн рублей. Сейчас школа планирует участие в программе «Модернизация школьных систем образования».

В результате этой работы за два года в регионе капитально отремонтируют больше 60 школ. Продолжаются капремонты двухлетнего цикла, всего в текущем году модернизируют 37 школьных зданий, - сообщил губернатор Иркутской области.

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