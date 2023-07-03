Жителям Иркутска напомнили о бесплатном тестировании на ВИЧ

Иркутян приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутска могут бесплатно сдать тест на ВИЧ. Такая возможность будет у горожан до конца лета.

Уточняется, что исследование представляет собой экспресс-тестирование, результат которого будет известен уже через 15 мин.

Пройти анализ можно каждый понедельник у «Торгового комплекса» на улице Литвинова, 17, со стороны центрального входа с 9:00 до 15:30, и каждую среду на парковке МУП «Центральный рынок» с 10:00 до 15:30.