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НовостиОбщество3 июля 2023 6:48

Жителям Иркутска напомнили о бесплатном тестировании на ВИЧ

Исследование проводят каждый понедельник
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Иркутян приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Иркутян приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутска могут бесплатно сдать тест на ВИЧ. Такая возможность будет у горожан до конца лета.

Уточняется, что исследование представляет собой экспресс-тестирование, результат которого будет известен уже через 15 мин.

Пройти анализ можно каждый понедельник у «Торгового комплекса» на улице Литвинова, 17, со стороны центрального входа с 9:00 до 15:30, и каждую среду на парковке МУП «Центральный рынок» с 10:00 до 15:30.