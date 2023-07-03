Капремонт дома-интерната для престарелых Усть-Илимска завершат осенью 2023 года

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Илимске завершается капитальный ремонт дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы планируют закончить в октябре 2023 года. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он напомнил, что на ремонт двух одноэтажных корпусов было выделено 14,8 млн рублей из казны региона. Также за 3,3 млн рублей отремонтируют административное здание учреждения. Работы завершат уже осенью.

Дом-интернат оборудован процедурным, массажным, фельдшерским кабинетом, работают врач-терапевт, психиатр, невролог, есть два медицинских поста.

- Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, созданы условия для маломобильных людей, - передает пресс-служба правительства Иркутской области.