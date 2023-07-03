Директор АЗС с сожительницей погибли под Иркутском при очистке цистерны для бензина

Фото: Прокуратура Иркутской области

В Тайшете трагически оборвались жизни 42-летнего директора АЗС и его 35-летней жены, с которой они не успели зарегистрировать брак. Они погибли при очистке цистерны из-под бензина на одной из автозаправок. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Иркутской области.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК Российской Федерации, — заявили в СК.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели жителей Тайшета. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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