В Иркутске и Иркутском районе за неделю в ДТП пострадали 37 взрослых и 7 детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 июня по 2 июля 2023 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 27 ДТП, в результате которых пострадало 37 взрослых и семь детей. Три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

-Произошло 14 столкновений транспорта, 10 наездов на пешеходов, два наезда на стоящий транспорт и один - на велосипедиста, - говорят в ведомстве.

Всего произошло 183 аварии, повреждено 335 автомобилей.

В Госавтоинспекции призвали соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Пешеходам напомнили, что нельзя переходить дорогу в запрещенных местах.

Ранее сообщалось, что в Тайшете трагически оборвались жизни 42-летнего директора АЗС и его 35-летней жены, с которой они не успели зарегистрировать брак. Они погибли при очистке цистерны из-под бензина на одной из автозаправок.