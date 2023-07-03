В Иркутской области в 2023 году более 1200 человек получили дипломы о медобразовании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году из медицинских колледжей и вузов Иркутской области выпустили 1296 специалистов. Большинство из них готовы работать в региональных медучреждениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Сейчас в Иркутской области специалистов со средним профессиональном медобразованием готовят в 10 учреждениях, а с высшим - в двух, - говорят в правительстве.

В 2023 году выпуск специалистов среднего звена составил 904 человека: «Лечебное дело» – 295 выпускников, «Сестринское дело» – 609 выпускников. Работать в регионе готовы 743 специалиста, а 74 планируют продолжить обучение по программам высшего образования.