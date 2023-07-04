С подтопленных участков Казачинско-Ленского района ушла вода

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области стабилизируется ситуация с паводком. Напомним, из-за сильных дождей населенные пункты, расположенные у реки, оказались затопленными, а в районе был введен режим ЧС.

- По состоянию на 12 часов дня, в населенных пунктах подтопленных участков и домов нет. Вода с автомобильных дорог также ушла, - рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что сообщение между Ульканом и Тарасово восстановлено, однако четыре деревни - Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта - все еще без автосообщения из-за размытой дороги.

Спасатели оказывают пострадавшим адресную помощь. Также ведется оценка ущерба для выплаты компенсации в ближайшее время.

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