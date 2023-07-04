В Забайкалье отравившимся медвежьим мясом поставили диагноз трихинеллез Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каларском районе Забайкалья зафиксировали групповую заболеваемость трихинеллезом. Речь идет о жителях, которые отравились медвежьим мясом. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

-Это заболевание уже подтвердилось у четырех жителей. У остальных установлено подозрение на трихинеллез. Все пострадавшие госпитализированы, - говорят в ведомстве.

Причина заболевание - употребление медвежьего мяса, которое не прошло ветеринарную экспертизу и необходимую термическую обработку, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что специалисты уже изъяли образцы мяса, теперь их отправят в ветеринарную лабораторию, где далее будут проведены исследования. В разговоре с КП-Иркутск одна из местных жительниц рассказала, как медвежатина попала на стол.