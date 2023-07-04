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НовостиОбщество4 июля 2023 9:19

С 21 августа будут запущены рейсы из Улан-Удэ на Ольхон

Цена вопроса - тысяча рублей
Елена СИНИЦА
С 21 августа будут запущены рейсы из Улан-Удэ на Ольхон

С 21 августа будут запущены рейсы из Улан-Удэ на Ольхон

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «СиЛА» объявила, что с 21 августа будут запущены рейсы из Улан-Удэ на Ольхон. Полеты будут осуществляться дважды в день. Информация об этом появилась в расписании авиакомпании.

-Рейсы будут осуществляться с конца августа и до 17 сентября включительно, - говорится в расписании.

Время в пути - 40 минут. Стоимость билетов начинается от 1035 рублей, при этом на первые дни запуска рейсов билетов уже практически не осталось.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Иркутск, заметили курившую в салоне воздушного судна жительницу Воронежа. 43-летняя женщина пренебрегла всеми правилами безопасности и была привлечена к административной ответственности.