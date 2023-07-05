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НовостиОбщество5 июля 2023 5:32

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за ливней

Он будет действовать с 5 по 7 июля
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за ухудшения погодных условий

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за ухудшения погодных условий

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за серьезного ухудшения погоды. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Уточняется, что документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

- Режим повышенной готовности будет действовать с 5 по 7 июля, - уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В ближайшие два дня - 5 и 6 июля - в области прогнозируются очень сильные дожди, шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 20 м\с, и град. Также специалистами зафиксировано повышение уровня рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Бирюса, малых реках Южного Прибайкалья, однако до критических значений вода не поднялась.

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