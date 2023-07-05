В Октябрьском районе Иркутска 5 июля отключили свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 июля в 5:10 (по местному времени) произошло частичное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации города.

-Без света осталась часть домов на улицах 25 Октября, 3 Июля, Кожова, Коммунистическая, Красных Мадьяр, Провиантская, Седова, Трилиссера, Советская, - говорят в пресс-службе компании.

Сейчас бригады южных электрических сетей организовали верховой осмотр воздушной линии с привлечением специальной техники. Они определят и устранят причину отключения.

Предварительно, электроснабжение восстановят к 17.00 по местному времени.