В Ольхонском районе завершили монтаж нового фельдшерско-акушерского пункта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Сахюрта Ольхонского района завершили монтаж модульной конструкции для размещения фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Предполагается, что в новый ФАП пациенты смогут приходить уже осенью этого года. Медпомощь смогут получить порядка 250 жителей села, - говорят в правительстве.

В этом ФАПе есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет приема фельдшера для взрослого и детского населения. Кабинеты оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной и профилактической помощи.

Всего в Иркутской области с 2019 по 2022 год появились 140 таких объектов.