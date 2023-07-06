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НовостиОбщество6 июля 2023 2:19

Выплаты в 200 тысяч рублей для участников СВО возобновят в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поставил подпись под законом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Иркутской области возобновят выплаты в 200 тысяч рублей для контрактников-участников СВО

В Иркутской области возобновят выплаты в 200 тысяч рублей для контрактников-участников СВО

Фото: Александр КОЦ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон, который возобновляет выплаты в 200 тысяч рублей участникам СВО, подписавшим контракт. Единовременная денежная выплата коснется тех, кто заключил соглашение с Минобороны РФ с 16 декабря 2022 года.

Порядок предоставления выплаты будет регулировать Минсоцразвития региона, добавили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Задача – предоставлять выплаты в беззаявительном порядке. Бойцам сейчас не до бумажек, - прокомментировал принятый закон глава региона.

Известно, что начать выплаты планируется уже в августе.

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