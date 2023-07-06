Роспотребнадзор Иркутской области опроверг фейк о сборе средств для бойцов СВО

Подобного рода действия носят мошеннический характер, заявили в ведомстве Фото: Александр КОЦ

Предпринимателям Ангарска поступило сообщение, которое якобы отправлено от имени начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с просьбой помочь со сбором средств бойцам, находящихся на СВО. В ведомстве заявили, что это является фейком: Роспотребнадзор не занимается сбором денег.

По словам специалистов, от имени надзорного органа действуют мошенники.

- Просим предпринимателей проявлять бдительность. Подобного рода действия носят мошеннический характер, а сотрудники Управления не занимаются сбором финансовых средств, - говорится в сообщении.

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