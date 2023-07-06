В Иркутской области 25-летний водитель ВАЗ вылетел в кювет и погиб

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

У поселка Гадалей Тулунского района произошла смертельная авария, унесшая жизнь 25-летнего жителя Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

- В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погиб мужчина. Предварительно установлено, что 3 июля вечером в районе поселка Гадалей Тулунского района водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна, - сообщили в ведомстве.

От удара машина перевернулась, а водитель получил смертельные травмы. Медики, прибывшие на место ДТП, пытались спасти мужчину, но умер в карете скорой помощи.

Известно, что погибший никогда не имел водительского удостоверения, а также попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД: молодой человек управлял машиной пьяным.