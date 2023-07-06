Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 8:12

В Байкальске перекрыли движение по дороге через реку Харлахта

Причина - поднятие уровня воды в реке
Елена СИНИЦА
В Байкальске перекрыли движение по дороге через реку Харлахта

В Байкальске перекрыли движение по дороге через реку Харлахта

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции информируют о перекрытии движения через реку Харлахта в городе Байкальске. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

-Из-за неблагоприятной погоды уровень воды в реке поднялся. Сейчас специалисты устраняют последствия. Из-за этого дорога в микрорайоне Гагарина перекрыта. Жителям и гостям города Байкальск рекомендуется пользоваться объездными путями, - говорят в МВД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют дорожное движение.

При этом движение по федеральной автодороге осуществляется в штатном режиме и не ограничивалось.

Ранее сообщалось, что в Байкальске началась эвакуация населения. Ранее в городе был введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Василий Темгеневский.