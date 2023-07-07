В Иркутском районе ввели режим ЧС из-за паводка

В Хомутовском МО введен режим ЧС

Еще в одном муниципалитете Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка. Речь идет о селе Хомутово. В населенном пункте сложилась критическая обстановка, заявил мэр района Леонид Фролов.

Известно, что в селе подтоплено 32 жилых дома, расположенных на двух улицах, однако в эвакуации населения сейчас нет необходимости, заверил Фролов.

В селе сегодня, 7 июля, будут работать квадрокоптеры: они исследуют реку сверху, чтобы понять, если на ней заторы.

Напомним, ранее режим ЧС был введен в Байкальске. В районе резко поднялся уровень воды из-за обильных дождей.