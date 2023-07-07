Массовое ДТП произошло в Иркутске, пострадало четыре человека

Фото: пресс-служба ГИБДД по Иркутской области

Жесткое ДТП с участием трех авто произошло сегодня, 7 июля, утром в Иркутске. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД региона, авария была зарегистрирована на Советской улице около дома №186.

По предварительной информации, водитель «Тойота Румион», ехавший в сторону улицы Ядринцева, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Тойота Приус», в которую в свою очередь въехал «Мицубиси Кольт».

Известно, что в ДТП пострадало четыре человека, двое из которых - дети 11 и 17 лет.

- Медицинская помощь понадобилась водителю «Тойота Румион» и троим пассажирам «Тойота Приус», - уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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