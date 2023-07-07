ИНК выпустила около 400 тыс. молоди хариуса в реку Лену в Усть-Куте

Фото: пресс-служба ИНК.

Иркутская нефтяная компания в рамках реализации ежегодной программы по сохранению биоразнообразия выпустила около 400 тыс. мальков хариуса в реку Лену в Усть-Куте.

В традиционной экологической акции также приняли участие представители администрации Усть-Кута и района, сотрудники рыбоохраны, рыбзавода, эковолонтеры.

Фото: пресс-служба ИНК.

Место выпуска молоди было выбрано с учетом рекомендаций специалистов Рыбохраны. Предварительно рыбу доставили с Бельского рыбоводного завода, расположенного в Усольском районе. На предприятии мальков выращивали с середины апреля 2023 г. до веса 0,5 гр.

Промысловых размеров выпущенный хариус достигнет через 3 - 5 лет. В рамках программы в ближайшие годы также планируется провести мониторинг количества рыбы в Лене.

Сохранение биологического разнообразия и экосистем на территории присутствия входит в число основных приоритетов ИНК. В рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте и других производственных объектов в компании предусмотрены мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водохранилища. В 2021 году в Усть-Кутском районе компания выпустила 400 тыс. молоди хариуса. В 2022 году в Лену и Братское водохранилище суммарно выпустили 100 тыс. мальков.

Фото: пресс-служба ИНК.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК - газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников - 15 тыс. чел.