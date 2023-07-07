В Иркутской области от укусов клещей пострадали более 10 тысяч жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезон клещевых инфекций в Иркутской области продолжается. За это время в регионе от укусов клещей пострадали 10 873 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

-Так, бореллиозом заболел 71 человек, клещевым энцефалитом - 45 и 33 - риккетсиозом, - говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили иркутянам, что важно не забывать про меры профилактики при поездках за город, на дачу или при прогулках по лесу.

В частности, нужно носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. Не стоит сидеть на траве без подстилки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в районе Падь Грязнуха местные жители совместно со специалистами-пожарными отсекают от жилых домов поток реки Ушаковки, которая вышла из берегов.