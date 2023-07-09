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НовостиОбщество9 июля 2023 2:41

Режим ЧС из-за подъема воды в реке Ия введен в Тулуне

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Режим ЧС введен в Тулуне. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в городе отмечен резкий подъем реки Ия. Так, вода перекрыла дороги на дачи.

- На особом контроле оставляем ситуацию в Тулуне, там введен режим ЧС. В верховьях реки Ия уровень начал падать, однако в самом городе синоптики прогнозируют повышение до 780-850 см. При критическом уровне в 750, - рассказал губернатор.

Сейчас в городе организован пункт временного размещения.

По данным МЧС по Иркутской области, гидрологическая ситуация в регионе нормализуется, однако остается на особом контроле.

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