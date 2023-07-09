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НовостиОбщество9 июля 2023 12:21

Уроженец Иркутской области Евгений Васильев героически погиб во время СВО

Мужчина награжден Орденом Мужества посмертно
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото со страницы Геннадия Осодоева

Фото со страницы Геннадия Осодоева

Во время специальной военной операции погиб уроженец села Олой Эхирит-Булагатского района Евгений Васильев. Об этом сообщил мэр Геннадий Осодоев.

По его словам, он лично знал военнослужащего, которого мобилизовали в 2022 году из Улан-Удэ, где он жил с женой и двумя дочерьми. Осодоев, говоря о погибшим, охарактеризовал его как активного и дружелюбного товарища, хорошего отца и любящего мужа.

— Помню Женю активным, общительным и дружелюбным товарищем, хорошим человеком, — написал Осодоев на своей официальной странице во ВКонтакте. — У Евгения остались супруга и 2 дочери. Он был любящим отцом, сыном и мужем. Земляки никогда не забудут его героический поступок.

Известно, что командир минометного взвода гвардии лейтенант погиб 22 июня, защищая своих однослуживцев.

— Евгений прикрыл своей спиной двоих подчинённых и сам получил ранения несовместимые с жизнью, — рассказал Осодоев.

За свой героический поступок уроженец Иркутской области награжден Орденом Мужества посмертно.

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