Уроженец Иркутской области Евгений Васильев героически погиб во время СВО

Фото со страницы Геннадия Осодоева

Во время специальной военной операции погиб уроженец села Олой Эхирит-Булагатского района Евгений Васильев. Об этом сообщил мэр Геннадий Осодоев.

По его словам, он лично знал военнослужащего, которого мобилизовали в 2022 году из Улан-Удэ, где он жил с женой и двумя дочерьми. Осодоев, говоря о погибшим, охарактеризовал его как активного и дружелюбного товарища, хорошего отца и любящего мужа.

— Помню Женю активным, общительным и дружелюбным товарищем, хорошим человеком, — написал Осодоев на своей официальной странице во ВКонтакте. — У Евгения остались супруга и 2 дочери. Он был любящим отцом, сыном и мужем. Земляки никогда не забудут его героический поступок.

Известно, что командир минометного взвода гвардии лейтенант погиб 22 июня, защищая своих однослуживцев.

— Евгений прикрыл своей спиной двоих подчинённых и сам получил ранения несовместимые с жизнью, — рассказал Осодоев.

За свой героический поступок уроженец Иркутской области награжден Орденом Мужества посмертно.

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