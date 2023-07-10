За выходные дни с дорог Иркутска вывезено более 80 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В выходные дни в Иркутске проводили плановую уборку дорог, тротуаров, мостовых сооружений. За два дня с дорог вывезли порядка 80 тонн мусора. Для этих работ задействовали более 200 рабочих и свыше 60 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В субботу активно занимались очисткой проезжей части с увлажнением, а также покосом травы вдоль основных магистралей, - говорят в мэрии.

В воскресенье продолжали убирать заездные карманы, прометать тротуары и переходы, очищать лотки и урны, подбирать мусор. Также в порядок приводились парки и скверы.

Почти 700 дворников управляющих организаций убирали дворовые территории, детские, спортивные и контейнерные площадки.