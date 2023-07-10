День семьи, любви и верности отмечали вместе со «Слатой» в Иркутске. Фото: ООО «Маяк».

Компания «Слата» постоянно устраивает для иркутян яркие и интересные праздники. Не стал исключением и всероссийский день семьи, любви и верности, который официально отмечается 8 июля. В день святых Петра и Февронии, «Слата» собрала всех, кому дороги семейные ценности, на набережной Ангары, у памятника Александру III.

Живая музыка, танцы, красивые фото, детские аниматоры, конкурсы и подарки от организаторов и партнеров праздника - так отметили этот день все, кто гулял в тот день по бульвару Гагарина.

- Для нашей компании лето - это череда ярких событий и городских праздников. Мы гордимся тем, что уже 20 лет мы та региональная сеть, которую любят и выбирают для покупок каждый день, а также тем, что вместе с иркутянами творим маленькие истории, создаем настроение и позитив, вместе растем и развиваемся. Мы очень любим наших покупателей, и именно семьи - основное ядро! И мы решили в этот прекрасный летний день, совместно с нашими партнерами - дилерским центром «Чери Кузьмиха», городским порталом IRK.ru, Love радио и музыкальной группой «Камчатка» устроить небольшой праздник, - поделилась идеей руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Украшение дня - молодые пары, которые решили создать семью именно в этот день. По информации службы ЗАГС по Иркутской области, в этом году 8 июля заключили брак около 300 пар! В Иркутске появилось сразу 80 новых семей и многие из них на память об этом дне получат на память красивые фото у Александра III и в фотолокациях «Слата» и «Чери Кузьмиха».

И, конечно, приятности для каждого ждали в «Слата-баре», который предлагал в этот жаркий день освежающие лимонады и смузи, несравненные фирменные блинчики и новинки из линейки стрит-фуда собственного производства «Слаты».