Житель Иркутского района пытался зарубить жену топором и покончил с собой Фото: СУ СКР по Иркутской области

В поселке Новая Разводная Иркутского района семейная драма обернулась трагедией. Во время ссоры 36-летний мужчина взялся за топор и напал на жену. Он несколько раз ударил ее по голове, телу, рукам и ногам. К счастью, 30-летняя женщина смогла вырваться и сбежать, после чего получила помощь медиков. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- После произошедшего мужчина свел счеты с жизнью, - говорят в ведомствах.

Следователи завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Совместно с полицейскими они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. При осмотре места, где случилась попытка жестокой расправы, правоохранители изъяли топор и другие предметы.