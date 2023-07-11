Партия Новые Люди предложила отправлять лодки и катера браконьеров в зону СВО

Георгий Арапов, Депутат Госдумы от Иркутской области. Фото: Региональное отделение партии «Новые люди».

Представитель Иркутской области в Госдуме от партии “Новые люди” Георгий Арапов выступил с предложением передавать конфискованные у браконьеров плавсредства для нужд Минобороны. В Росимущество уже направлен соответствующий запрос.

По словам депутата, лодки и катера изымаются у тех, кто занимается незаконной охотой или рыбной ловлей в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Имущество переходит в собственность государства и распоряжается им Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

- Согласно законодательству, орудия преступления конфискуются, – пояснил Георгий Арапов. - Катера и лодки для браконьеров – это такие же орудия преступления, как и ружья. Нужно отправлять их на более полезные для государства цели. Это будет эффективнее, чем оставлять отнятые катера гнить на складах.

Такую меру предлагается ввести временно, на период проведения специальной военной операции.

- Автор идеи – военный корреспондент Евгений Поддубный, – рассказал Георгий Арапов. - Согласен, сегодня необходимо использовать все доступные ресурсы. У нас есть цель – защита интересов страны. Так пускай эти лодки и катера использует армия. Там они сейчас нужнее.