Жителя Иркутской области осудят за террористический акт в военкомате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 сентября прошлого года житель Усть-Илимска три раза выстрелил из самодельного одноствольного обреза в военкома, после чего разлил горючую жидкость и пытался сжечь актовый зал военного комиссариата. Тогда 26-летнего злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. К счастью, двое очевидцев произошедшего потушили огонь и передали медикам раненого военного. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Жителя Усть-Илимска обвиняют по нескольким статьям: совершение террористического акта, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов. В ходе следствия было допрошено более 80 свидетелей, проведено 13 сложных экспертиз.

Материалы дела направлены прокуратурой в 1-й окружной военный суд.

Напомним, раненого военкома выписали из больницы Иркутска лишь в ноябре. Спасших его медиков отметили наградами - почетными грамотами и благодарностями губернатора Иркутской области, а также почетными грамотами минздрава Приангарья.