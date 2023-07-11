Отслеживать очередь на паромной переправе на Ольхон можно через онлайн-камеры. Фото: WEACOM.RU

Две онлайн-камеры работают на переправе на остров Ольхон. Одна направлена на паромы, вторая - в обратную сторону. С помощью них можно отслеживать очереди. Об этом напомнили в правительстве Иркутской области.

- Сейчас, в высокий туристический сезон, работают все три парома: «Дорожник», Ольхонские Ворота» и «Семён Батагаев», - отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. - За один рейс они берут на борт от 8 до 16 автомобилей. Из-за этого на берегу образуется очередь, в которой люди стоят по несколько часов. Видеокамеры помогут оценить обстановку и принять решение о времени выезда.

К слову, запустить электронную очередь на паром планируется в следующем году.

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