В Иркутской области из-за паводка закрыли дорогу к Теплым озерам

В Иркутском области из-за паводка закрыли дорогу к Теплым озерам Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 11 июля стало известно о закрытии проезда к Теплым озерам в Слюдянском районе. Первыми об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Мера связана с подъемом уровня воды в реке Снежная, которая размыла берега и грунтовую дорогу.

- На месте работает оперативная группа Главного управления, выставлен пост ГИБДД. Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта. Проводится информирование отдыхающих, - отмечают в ведомстве.

Спасатели убедительно просят туристов отложить поездку к Теплым озерам и отказаться от походов в этой местности.

Напомним, по данным на 11 июля 2023 года, 77 придомовых территории в селе Иркутского района и пяти садоводствах под Ангарском остаются подтопленными.