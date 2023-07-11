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НовостиОбщество11 июля 2023 9:12

На расчистку реки Китой в Иркутской области направят 17 млн рублей

Филиал «Востсибрегионводхоз» приступит к работам в ближайшее время
Елена СИНИЦА
На расчистку реки Китой в Иркутской области направят 17 млн рублей

На расчистку реки Китой в Иркутской области направят 17 млн рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На расчистку русла реки Китой выделены федеральные средства в размере 17 млн рублей. Филиал «Востсибрегионводхоз» приступит к работам в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-На берег нужно поднять 310 кубометров бетонных останков разрушенной прежней дамбы, - говорят в правительстве.

Кроме этого, губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что сейчас необходимо решить дальнейшую судьбу СНТ «Ясная Поляна». В первую очередь важно расчистить территорию от мусора, заняться дноуглублением и берегоукреплением.

Ранее сообщалось, что в СНТ "Ясная поляна" под Ангарском начали работать специалисты, которые разбирают завалы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Ангарска Сергей Петров.