На расчистку реки Китой в Иркутской области направят 17 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На расчистку русла реки Китой выделены федеральные средства в размере 17 млн рублей. Филиал «Востсибрегионводхоз» приступит к работам в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-На берег нужно поднять 310 кубометров бетонных останков разрушенной прежней дамбы, - говорят в правительстве.

Кроме этого, губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что сейчас необходимо решить дальнейшую судьбу СНТ «Ясная Поляна». В первую очередь важно расчистить территорию от мусора, заняться дноуглублением и берегоукреплением.

Ранее сообщалось, что в СНТ "Ясная поляна" под Ангарском начали работать специалисты, которые разбирают завалы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Ангарска Сергей Петров.