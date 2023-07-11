В Иркутске разыскивают 24-летнего подозреваемого в краже мужчину, который сбежал из суда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают мужчину, самовольно покинувшего здание суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Все случилось 11 июля около 16.00 в здании мирового суда на улице Чайковского. Мужчина являлся подозреваемым в краже, ему избрали меру пресечения. Он внезапно оттолкнул судебных приставов и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, - говорят в полиции.

Речь идет о 24-летнем Вячеславе Гриневе, он был одет в спортивную одежду: яркую пятнистую футболку, черные трико, черные сетчатые кроссовки, белые носки.

Как КП-Иркутск сообщили в ведомстве, ранее мужчина был 10 раз судим за имущественные преступления.

Всех, кто что-либо знает о местоположении мужчины, просят обратиться в отделение полиции.

Гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить об этом в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с сотового телефона).