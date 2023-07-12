Иркутская область перешла на электродокументацию в строительстве Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область стала 10-м регионом России, который перешел на электронную документацию в строительстве. Речь идет о возведении и реконструкции объектов с использованием средств регионального бюджета. Требование же касается контрактов, заключенных после 1 января 2024 года. Советующее постановление подписал Председатель Правительства Приангарья Константин Зайцев.

- Переход на электронную документацию делает процесс отчетов о строительстве и реконструкции объектов более прозрачным, позволяет всем участникам оперативно получить объективную информацию о ходе строительно-монтажных работ. Это, в свою очередь, положительно кажется на эффективности работы и позволит улучшить контроль за выполнением строительных проектов, – пояснил Константин Зайцев.

Напомним, размытую грунтовую дорогу к Теплым озерам ремонтируют с помощью тяжелой инженерной техники. При этом идет обустройство временного объездного пути. Сотрудники МЧС России и полиции обеспечивают безопасность проведения аварийно-восстановительных работ. После их окончания будет решаться вопрос берегоукрепления реки.